Anna Netrebko

Das Staatstheater Wiesbaden betonte, Netrebko werde am 5. und 7. Mai bei den Festspielen ihr Debüt als Abigaille in Giuseppe Verdis Oper »Nabucco« geben. »Wir in der westlichen Welt, die wir gerade erleben, wie unsere Freiheit in der Ukraine leider auch mit Waffen und Menschenleben verteidigt werden muss, dürfen nie Künstler und Menschen ausschließen, die zu uns gehören und die wir für den Kampf gegen Unrechtsregimes wie das von Wladimir Putin dringend auf unserer Seite brauchen«, hieß es in einer Mitteilung.

Es werden auch zwei ukrainische Produktionen zu sehen sein. Am 9. Mai tritt das Taras-Schewtschenko-Theater aus Charkiw mit Camus’ Schauspiel »Caligula« auf. Am 24. Mai folgt das ukrainische Nationalorchester mit Verdis »Requiem«.