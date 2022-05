Es dauerte länger als einen Monat, bis Anna Netrebko klare Worte zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fand. Ende März ließ sie über ihren deutschen Rechtsanwalt Christian Schertz erklären, dass sie den »Krieg gegen die Ukraine« ausdrücklich verurteile . Ihre Gedanken seien »bei den Opfern dieses Krieges und deren Familien«. Als Folge des Statements fiel die russische Star-Sopranistin in Russland in Ungnade und musste mitansehen, wie dort geplante Auftritte von ihr gestrichen wurden.

Regensburg, Köln und Hamburg

Jetzt gelingt Netrebko, die überwiegend in Österreich lebt, trotz der massiven Kritik an ihr offenbar ein Comeback an europäischen Bühnen: Nach jüngsten Auftritten in Monaco und Paris will sie auch wieder in Deutschland singen.

Netrebko werde noch in diesem Jahr zusammen mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov für Konzerte unter anderem nach Regensburg, in die Kölner Philharmonie und die Hamburger Elbphilharmonie kommen. Dies verkündete am Freitag die Deutsche Entertainment AG, die für die Durchführung der Veranstaltungen zuständig ist.