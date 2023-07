Album der Woche mit Anohni Ein »What’s Going On« für unsere Zeit

Das Lied erinnert in seiner seufzenden Verzweiflung an Marvin Gayes sozialkritische Bestandsaufnahme »What’s Going On«, ein Meilenstein der Popmusik, an den sich Anohni mit ihrem neuen Album anlehnen möchte, wie sie sagte. Zuletzt schien sich die in England geborene New Yorkerin mit »Hopelessness« (2016) und den schroffen Elektroniksounds von Daniel Lopatin eher einer zynischen Resignation hinzugeben. Auf »My Back Was a Bridge for You to Cross« dominieren nun jedoch die zumeist sanften Gitarrenklänge von Produzent Jimmy Hogarth, der zuvor Künstlerinnen wie Amy Winehouse und Duffy betreute.

Zusammen mit der reaktivierten Band The Johnsons gelangen Anohni einige sinnliche, an Paul Weller erinnernde Northern-Soul-Nummern, darunter »Can’t«, das sich mit trauriger Vehemenz gegen den Tod eines geliebten Freundes stemmt. Die behutsam swingende Ballade »Sliver of Ice« wurde von einer Geschichte inspiriert, die ihr Lou Reed kurz vor seinem Tod erzählt habe: wie das schlichte, aber beglückende Gefühl eines auf der Zunge schmelzenden Eiswürfels seine misanthropische Weltsicht in etwas Milderes verwandelt habe.

Zorn über die Verhältnisse bricht sich auch noch Bahn, aber wohldosiert und eingehegt in Wohlklang, etwa in »Go Ahead« über das selbstzerstörerische Verhalten eines Freundes oder Haters, in dem Anohni herausfordernd über verzerrtes Gitarrengeheul singt: »You are an addict, / go ahead, hate yourself, / I can’t stop you«. Doch die Frust-Eruption mündet in harmonischeren Ausklängen.