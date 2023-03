Der Klassiker bekomme außerdem Konkurrenz durch Tom Odells »Another Love«, das sich ebenfalls 161 Wochen in den Charts gehalten habe und am Freitag an »Last Christmas« vorbeiziehen dürfte, wie es weiter hieß. Das Liebeslied wurde schon 2013 veröffentlicht. Es sei aber unter anderem durch das soziale Netzwerk TikTok wieder beliebt geworden und habe sich zum Solidaritätslied für die Ukraine und Iran entwickelt.