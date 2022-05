Album der Woche mit Arcade Fire Captain »No Future« und das Wir-Gefühl

Erst ganz zum Schluss der raumgreifenden, in Movements eher als in Songs unterteilten sieben Stücke des Albums, gibt es Antworten: Race und Religion, das seien nur Konstrukte, singt Régine Chassagne, neben Win Butler Haupt-Songwriterin der vielköpfigen Gruppe, in »Unconditional II (Race and Religion)« und gibt die Parole aus: »No time for division/ New vision/ United body and soul/ You and me – could be we«. In einem anderen Songtext erwähnt Butler das offenbar schwer disruptive »Gemini micro age«, in dessen Sternenkonstellation sich die Welt seit 2014 und noch bis 2029 befindet – also astrologisches Gewurbel. Dazu werden Szenen der gesellschaftlichen und ökologischen Apokalypse beschworen, nichts Geringeres als der Untergang des »American Empire«. »We« ist also ein fiebriger, von Zweifeln und Ängsten getriebener, streckenweise naiv wirkender Hippie-Traum, der sein Publikum mit hymnenhaften Songs in die Utopie einer besseren Welt entführen möchte. Die Frage ist nur: Möchte man von Arcade Fire noch irgendwohin mitgenommen werden?

Gegen Ende der Nullerjahre, also vor langer Zeit, gab es daran gar keinen Zweifel: Die Kanadier hatte mit ihren Alben »Funeral« und »Neon Bible« einen verlockenden Indierock-Entwurf geschaffen, glitzernd und elektrisch, aber auch handfest und bezwingend gefühlig. »The Suburbs«, ihr bisheriges Meisterwerk, verknüpfte die klassische Erzählkraft eines Springsteen mit dem Emo-Sound des beginnenden neuen Jahrtausends; später wurden sie dann experimentierfreudiger, erprobten einen artifiziellen, urbanen Groove auf »Reflektor« und huldigten Abba auf »Everything Now«. Die Band schien trotzdem auserzählt, am Ende ihrer Ideen. Und daher wirkt »We«, das unerwartete, und vielleicht auch unnötige Comeback, wie eine Synthese aus allen bisherigen Stilen, die ein bisschen verzweifelt an jene vergangene Zeit anknüpfen will, in der es ein echtes popkulturelles »Wir« um diese Band gab, weil sich viele Menschen auf sie einigen konnten. Vielleicht liegen sie richtig mit diesem Appell an die Indierock-Nostalgie der Millennials, nicht umsonst bespielen Zeitgenossen wie The Strokes, Franz Ferdinand oder Muse jetzt wieder große Festivals als Headliner: Party like it’s 2009.

Am ehesten wird die neuerliche Umarmung von Arcade Fire funktionieren, wenn man nicht allzu genau auf die Texte achtet, wobei, siehe oben, das eben auch schon wieder ein Problem ist. Butler und Chassagne, seit 2003 verheiratet, schrieben den Großteil der neuen Stücke im Corona-Lockdown, einiges ist angeblich aber auch schon sehr alt. Zumindest Butler outet sich in »Age of Anxiety I« als Medienskeptiker, der schlaflose Nächte vorm Fernseher verbringt und sich dafür hasst. Aber die Pillen, also Drogen, tun halt auch nichts für ihn im neuen Zeitalter der Vereinzelung und Furcht. Instagram und Co. sind für ihn labyrinthische Spiegelkabinette: »It’s a maze of mirrors/ It's a hologram of a ghost/ And we can’t quite touch it/ Which is how it hurts us the most«.