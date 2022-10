Unter dieser Disco-Glitzerkugel spielten sich bereits viele Songs vom Debüt-Album ab, dessen Titel (und manche Songs) sich auf den Roman »Saturday Night And Sunday Morning« von Alan Sillitoe bezogen. In der emotional zwielichtigen Phase zwischen Adrenalin und Absturz schweben nun auch wieder viele Songs auf »The Car«. Einige wirken wie vom Pub in die High Society gedrehte Nouvelle-Vague-Fortsetzungen von frühen Hits wie »Still Take You Home« oder »When The Sun Goes Down«, einige spielen im grellen Tageslicht, so wie »The Car« oder »Hello You«, in denen sonnige Urlaubsszenen an der Riviera plötzlich mit grummelnden elektronischen Sounds bedrohlich gewittrig wirken können. Ein Fluchtauto (oder Jetski) ist immer irgendwo in der Nähe, wird aber nicht benutzt. So wie die Arrangements der Songs sich vorsichtig und behutsam vorantasten und mit ihrer Schönheit betören, so bleiben auch die Protagonistinnen bis auf Weiteres in ihnen gebannt.

Der Erzähler ist derselbe moralisch unstete Geselle wie in früheren Songs der Band, er geriert sich als oftmals zynischer Regisseur der Party-Szenerien, die er beobachtet, hält dem Model in »Body Paint« mokant vor, dass sie überall noch Reste von Körperfarbe hat: Der Lack ist ab, Baby! Allerdings verliert er im lustigen »Big Ideas« die Kontrolle über die hochtrabenden musikalischen Ideen, die ihm entgleiten, während das Orchester schon spielt. Und in »Mr. Schwartz« kommen die »Dancing Shoes« des Debüt-Albums nochmal zum Tragen, sie sind allerdings schmutzig, und der Samtanzug muss dringend mit der Fusselrolle behandelt werden. »Help me to get untied from the chandelier«, singt Turner, inzwischen übrigens ein beeindruckend versierter Northern-Soulsänger, in »Sculptures of Anything Goes«, einem der wenigen schnelleren Songs des Albums. Fesselspiele im Kronleuchter: Schöner wurden Freud und Leid einer Showbiz-Existenz lange nicht auf einem Pop-Album verhandelt. (9.0)