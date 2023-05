Album der Woche mit Arlo Parks Der Blues der letzten Generation

Parks gibt sich fragil, aber auch gestärkt durch ihre eigenen Krisen. Zu Beginn des Albums, im schönen »Bruiseless«, sehnt sie sich noch nach der Unschuld der Kindheit zurück: »I just wish I was seven and blameless«, akzeptiert dann aber weise in »Hurt Forever« den Gen-Z-Blues, dass sie und ihre Alterskohorte nur verängstigte Kids sind, die irgendwie mit dem ganzen Kummer klarkommen müssen: »I know some things don’t get easier/ I know some things hurt forever«.

Am stärksten ist Parks immer dann, wenn sie Celebrity- und Markennamen (Wim Wenders und Juliette Binoche, Mugler-Sonnenbrillen und Cadillac Esclade) in ihre anekdotischen Texte einstreut – nicht als Checker-Pose, sondern um sie realitätsnäher wirken zu lassen. Ihre Beschreibungen sind plastisch, wenn sie in »I’m Sorry« eine unangenehme Beziehungsszenerie auf dem Weg in ein Diner schildert: »Petrol in the air, wisteria and scrambled eggs« – man riecht und schmeckt es förmlich.

In dem Song, einer der besten des Albums, geht es darum, wie sehr die Protagonistin, in diesem Fall wohl Parks selbst, darunter leidet, sich nicht der anderen Person öffnen zu können: Es sei leichter, sich stumpf zu stellen, singt sie, während sie sich ständig entschuldigt, es sei halt schwer, jemandem zu vertrauen, daran würde sie unablässig arbeiten: «Tried to tell my therapist everything, tried to meditate, fuck the pain away, tried to move out to L.A., dye my hair lime, be a saint«, zählt sie in einer Art Rap-Gesang ihre Katharsis-Odyssee auf, »but I won’t peek through the blinds I’ve shut in myself and so nothing changed.«

Ein zaghaftes Blinzeln ins Licht durch die halb geschlossenen Jalousien des Gemüts, das ist ein schönes Bild für den Sound dieser Platte, die zwischen Nervosität und Taubheit, Lähmung und Aufbruch eine besondere Spannung findet – und Story-Plots, die sich wie Szenen aus einer Emo-Soap auf Netflix lesen. Arlo Parks bleibt sich selbst und dem Zeitgeist vorerst auf der Spur. (7.7)