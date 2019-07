"Poppa Funk" US-Musiker Art Neville ist tot

Der amerikanische Musiker und zweifache Grammy-Gewinner Art Neville ist tot. Sein Manager sowie sein Bruder bestätigten, dass der 81-Jährige am Montagmorgen im Beisein seiner Frau gestorben sei. Der Sänger und Keyboard-Spieler war einer der wichtigsten Vertreter des Funk und trug den Spitznamen "Poppa Funk" - Vater des Funk.

Neville wurde am 17. Dezember 1937 als ältester der vier Brüder Art, Charles, Aaron und Cyril in der Jazz- und Soul-Metropole New Orleans geboren. Beeinflusst unter anderem von Fats Domino begann Art Neville früh mit dem Musizieren und sang als 17-Jähriger den Hit "Mardi Gras Mambo".

Ende der Fünfzigerjahre trat er in die US-Marine ein, blieb der Musik aber treu. Er gründete die Band Neville Sounds, aus der später The Meters wurde. Die Gruppe gilt als einer der Pioniere des Funk und ging unter anderem mit den Rolling Stones auf Tour.

Ende der Siebzigerjahren gründete Neville mit seinen Brüdern die Band The Neville Brothers, die mit einer Mischung aus Country-Soul, Rhythm 'n' Blues, Jazz und Südstaaten-Funk Erfolg hatte. "Yellow Moon", "Brother's Keeper" und "Sister Rosa" zählten zu den größten Hits.

2004 nahm die Band ihr letztes Album auf und gab 2015 ein Abschiedskonzert. Art Neville selbst verkündete im vergangenen Dezember seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft.

Die "Recording Academy", die die Grammys verleiht, würdigte ihn nun als "legendären Musiker". Und die Bürgermeisterin von New Orleans schrieb bei Twitter, Generationen von Menschen in der Stadt seien mit dem Sound Nevilles aufgewachsen. "New Orleans hat eine weitere Legende verloren."