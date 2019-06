Krebserkrankung Cultured-Pearls-Sängerin Astrid North ist tot

Zu ihren Hits zählten Titel wie "Tic Toc" und "Kissing the Sheets": Mit ihrer Band Cultured Pearls tourte Astrid North in den Neunzigerjahren durch Deutschland und platzierte einige Songs und Alben in den Charts. Der SPIEGEL bezeichnete sie als eine der Leading Ladys der deutschen Soulszene.

North war schon in einer Schülerband aktiv und studierte in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater. Dort lernte sie ihre Mitstreiter B. La und Tex Super kennen, mit denen sie die Cultured Pearls gründete. Das Trio nahm von 1992 bis 2003 fünf Alben auf.

Später arbeitete Astrid North mit zahlreichen Künstlern zusammen, unter anderem mit Kai und Thorsten Wingenfelder von Fury In The Slaughterhouse, dem Sänger Sasha und 2005 beim Benefiz-Projekt "Home" zugunsten des Seebebens im Indischen Ozean.

2012 und 2016 veröffentlichte Astrid North als Solokünstlerin zwei Alben. Sie präsentierte Konzertabende in Berlin und war als Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg tätig.

Erst im vergangenen Jahr war bei ihr Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden. Astrid North starb am 25. Juni im Kreise ihrer Familie. Sie hinterlässt zwei Kinder.