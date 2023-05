Album der Woche mit Augn Sind das die deutschen Sleaford Mods?

Overmono – »Good Lies«

Der größte (und beste) Selbstbetrug jedes Klubgängers ist ja, bis in die Puppen darauf zu warten, dass in der Nacht noch irgendwas passiert, dass sich entweder ein Date anbahnt oder wenigstens der Lieblingssong aufgelegt wird. »Good Lies«, der Titeltrack des in der Szene lange erwarteten Debüts von Overmono, verpackt diese Nachtschwärmer-Nervosität in einen flirrenden Dance-Track, der auf einem Sample des schwedischen Elektropop-Duos Smerz basiert: »Nothing’s ever gone / while I wait here for music, to watch boys«. Das könnte die nächste große Hymne werden, die das DJ-Duo aus Wales in einen Klub-Standard verwandelt. 2021 gelang den Brüdern Tom und Ed Russell genau das mit dem fiebrigen UK-Garage-Track »So U Kno«, der die Melancholie des Coronalockdowns reflektierte und zugleich wie ein belebender Kick wirkte. Den durch zehn Jahre Altersunterschied getrennten Russells, zuvor jeweils solo als Tessela und Truss unterwegs, gelingt ein in den Pop ausgreifendes Dance-Album, wie es zuletzt Disclosure mit »Settle« vor zehn Jahren gelang. Dennoch bleiben selbst zittrige Tracks wie »Sugarrushhh« oder »Calling Out« (mit Slowthai-Sample) in einer träumerisch-ambienten Schwebe, die an den Dubstep-Pionier Burial erinnert, manchmal auch an den vertüdelten Bedroom-Tanzpop von Jamie xx: die beste Bestandaufnahme britischer Klub-Befindlichkeiten, die gerade zu kriegen ist. So schwankend zwischen Isolation und amüsierwütiger Euphorie wie ihre Musik müssen sich auch die beiden Brüder gefühlt haben, als sie in der walisischen Provinz aufwuchsen. Ihr Bandname, der einen Überdruss an Monotonie suggeriert, leitet sich von einem ländlichen Stadtteil ihres Heimatortes Monmouth ab: Over Monnow. Dass die (nicht miteinander verwandten) Chemical Brothers auch Tom und Ed heißen, ist hingegen nur Zufall. (7.9)