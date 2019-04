Posthume Single So klingt Aviciis "SOS"

Es erscheint fast unausweichlich: Nach dem Tod eines Musikers beginnt die Suche nach seiner Hinterlassenschaft. Gibt es noch unbekannte Lieder? Vergessene Aufnahmen? Songskizzen? Und es kommt die Frage: Wenn es tatsächlich etwas gibt, wie soll man damit umgehen?

Als das Leben des Tim Bergling am 20. April 2018 in Oman endete, hinterließ er, der als DJ und Produzent unter dem Namen Avicii bekannt geworden war, natürlich keinen Tresorraum voller Aufnahmen so wie Prince mit seinem berühmten vault. Aber der 28-Jährige hatte an Songs gearbeitet, bei einer Telefonkonferenz kurz vor seinem Tod habe man besprochen, welche auf ein zukünftiges Album kommen sollten, sagt die Plattenfirma heute.

Hinterlassen hat Avicii Audiospuren auf Computern, Midi-Tracks von seinen Keyboard-Einspielungen, Material, aus denen seine Ko-Produzenten die Songs zu rekonstruieren und zu vervollständigen versucht haben. Das Ergebnis wird im Juni auf dem Album "Tim" zu hören sein. Ein erster Vorgeschmack wurde nun bereits mit dem Song "SOS" als Vorabsingle veröffentlicht.

Nach ein paar Synthesizertönen erklingt schon die Stimme von Aloe Blacc, er sang auch auf dem kommerziell größten Erfolg der musikalischen Karriere von Avicii, "Wake Me Up". "Can you hear me SOS", singt Aloe Blacc, mit deutlich mehr Soul in der Stimme als einst Aviciis schwedische Landsleute von Abba bei deren "SOS"-Song: "Help me put my mind to rest".

Melancholisch ist die Stimmung der Strophen, doch sie klart auf im zweiten Teil: "I don't need my drugs", beteuert der Sänger, "we could be more than just part time Lovers". Es folgt eines dieser für Avicii so typischen Melodiethemen, die sich sofort im Kopf festsetzen.

"Der Text handelt offenbar von einigen Kämpfen, die er durchzustehen hatte", sagt Aloe Blacc in einem Begleitvideo zur Entstehung des Songs . "I get robbed of all my sleep", heißt es in der zweiten Strophe, all diese Gedanken "I'd let go but I don't know how" - ich würde ja loslassen, aber ich weiß nicht wie.

Zeilen, die einen tiefen dramatischen Beiklang gewinnen durch das Wissen um den frühen Tod des Musikers; die Familie geht von einem Suizid aus, dass Tim Bergling psychische Probleme hatte, war seinem Umfeld bekannt.

Es ist bemerkenswert, in einer ja so funktional aufgebauten Musik wie der von Avicii letztlich einen so deutlich ausgesprochen Hilferuf herauszuhören. Dabei ist der Song "SOS" ziemlich kontrolliert in seiner Struktur. Manche Avicii-Songs drehten an der Steigerungsschraube über das Maß herum, um das Gefühl von Kontrollverlust zu vermitteln. Dies geschieht hier nicht. Vielleicht, weil seine Ko-Produzenten nichts falsch machen wollten. Und natürlich ist es müßig zu spekulieren, was Tim Bergling selbst noch aus dem Song herausgeholt hätte.

Was finanziell aus "SOS" und dem folgenden Album herausspringen wird, soll jedenfalls einem guten Zweck dienen. Tim Berglings Eltern, die dem Albumprojekt ausdrücklich zugestimmten, haben eine Stiftung gegründet mit dem Ziel der Suizidprävention und der Behandlung von psychischen Erkrankungen.