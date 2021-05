»Raindrops Keep Fallin' On My Head« US-Sänger B.J. Thomas ist tot

Der Soundtrack-Song »Raindrops Keep Fallin' On My Head« wurde sein größter Hit: US-Sänger B.J. Thomas, allgegenwärtig im Country- und Popradio der Siebzigerjahre, ist gestorben. Er wurde 78 Jahre alt.