Balbina - "Punkt"

(Polkadot/BMG, ab 10. Januar)

Man muss der Berliner Sängerin Balbina für vieles dankbar sein, seit neuestem aber vor allem für eine absurde Assoziation: Wir Älteren erinnern ja noch den liebenswerten Sesamstraßen-Schussel Grobi, der uns einst Begriffe der räumlichen Orientierung beizubringen versuchte. "Über", "unter" und "herum" gingen noch relativ flott, aber das wiederholte Gerenne von "nah" nach "fern" trieb die eifrige blaue Plüschpuppe fast an den Rand der Erschöpfung. Ein so amüsanter wie lehrreicher TV-Moment, an den man unwillkürlich denken muss, wenn Balbina nun zu Beginn ihres neuen Albums singt: "Ich bin weit weg, dabei bin ich doch nur um die Ecke", "Ich bin jetzt ganz woanders, ich bin jetzt jemand anderes, weit weg von der, die ich kenn'".

Um das Spannungsfeld zwischen größtmöglicher Intensität bei gleichzeitiger Distanzierung ging es schon immer im Pop-Entwurf der jetzt 36-Jährigen, einer in der deutschen Musiklandschaft einzigartigen Figur. Ihre exaltierte Art zu singen und sich in kunstvolle, konsequent körperverhüllende Kostüme zu kleiden, polarisierte in den vergangenen Jahren nicht nur Publikum und Kritiker, sondern führte auch zu Hindernissen bei ihrer Plattenfirma, das stellte sie schnell nach dem Erscheinen ihres Major-Debüts "Über das Grübeln" fest: Eine junge Frau, deren Anspruch eher Björk als Sarah Connor ist, die sich noch dazu mit kluger Rhetorik und raumgreifendem Soul dem dumpfen Deutschpoeten-Duktus verweigert, hat es denkbar schwer im Schlagerländle. Nach der Veröffentlichung ihres grandiosen Albums "Fragen über Fragen" (2017) und zwei Jahren Anrennen gegen industrielle Widerstände setzte dann bei ihr die Erschöpfung ein: Balbina sagte alles ab und ging mit sich und ihrer Kunst in Klausur.

"Punkt." markiert nun ihre Rückkehr in größtmöglicher Autonomie, das Album erscheint auf ihrem eigenen Label Polkadot. Bleibt alles anders, mit diesem Zitat ihres Mentors Herbert Grönemeyer (der im Song "Machen" ein seltenes Gastspiel gibt) könnte man die Neuerungen zusammenfassen, die Balbina hier installiert. Geblieben ist ihr Talent, Sprache zu sezieren und sie für ihre Zwecke kongenial neu zu synthetisieren. Im Titelstück, einer zu Opulenz neigender Elegie im Stil von "Nothing Else Matters", verarbeitet sie die Frustration bei der Abnabelung vom Musikbusiness. Die "life sentence", also die lebenslange Strafe wird zum Ermächtigungs-Statement, zum grammatikalisch-biografischen Satzende: "Full stop, Punkt, Aus, Ende."

Neu ist nicht nur, dass Balbina jetzt in mehreren Songs englisch gesungene Passagen in ihre deutschen Texte einfügt (was Geschmackssache ist), sondern auch, dass sie ihren solipsistisch-strengen Musik-Kosmos erstmals für Gäste (Grönemeyer, Rapperin Ebow in "Weit weg") und eine spektakuläre Coverversion öffnet: Rammsteins "Sonne" (mit Wohlwollen von der Band überreicht) behält bei Balbina seine Majestät, verzichtet aber auf Härte zugunsten eines futuristisch klickernden Elektro-Sounds samt Frauenchor.

Dass ausgerechnet dieses kerlige Hymnen-Grollen so definiert weiblich und hell klingen kann, verblüfft dann doch. Im darin zelebrierten Sonnenaufgang, das ist der Punkt, liegt dann auch das Versprechen, dass aus Kummer und Verzweiflung ein neuer Anfang entstehen kann - eben "kein Ende", wie es danach im energisch hämmernden, sich selbst überschlagenden und am Ende ekstatisch flehenden Trommelfeuer-Soul des gleichnamigen Songs heißt: "Hoffen auf die Zukunft, um die Gegenwart endlich zu greifen."

Ohne Rücksicht auf Verluste oder mögliche Fan-Verstörung verfolgt Balbina die Ausweitung ihrer musikalischen Kreativzone: In der verspielteren ersten Hälfte des Albums experimentiert sie mit James Blakes Flüster-R&B und Róisin Murphys Pluckerpop ("Wanderlust") oder skelettiertem Reggaeton ("Augenblick"). Immer wieder kontrastieren schroffe Gospel-Strukturen und perkussive Volten hochmelodische Refrains oder Hooks. Es wird mit der Stimme geheult und geschreddert oder mit einem ganzen Orchester in James-Bond-Opulenz geschwelgt; das kennt man in solcher aggressiven Fulminanz eigentlich nur von US-amerikanischen Roots-Idiosynkraten wie Alabama Shakes oder Algiers.

Manches ("Bluenote", "Langeweile") bleibt dabei vielleicht zu seicht. Aber das fällt nur auf, weil der Großteil dieser neuen Balbina-Stücke so furchtlos emotional und so mitreißend originell ist. Ganz nah dran an ihrer Seele, sehr fern vom deutschen Pop-Einerlei. (9.0) Andreas Borcholte

The Chap - "Digital Technology"

(Staatsakt/Bertus/Zebralution, ab 10. Januar)

Es reicht mit dem Gelaber von den wilden Zwanzigern, mit den Blabla-Prognosen für das anbrechende Jahrzehnt, die einem windige Zukunfts-Think-Tanks gerade reinwürgen wollen. Wer wissen will, was geht, kann schon seit Anbeginn des Jahrtausends die Platten von The Chap hören. Vom Biorhythmus bis zur Yogisierung der Gesellschaft, von Klonfutter bis Protestkultur, von Depressionsfreude bis Finanzkatastrophe hat die Band das, was man gemeinhin das Leben im Spätkapitalismus nennt, mit seismografischer Präzision vermessen und so spielfreudig in nebenspurige Musik verwandelt, dass einem der ganze Scheiß sogar richtig Spaß macht.

2001 erschien The Chaps erstes Minialbum, Titel: "Fun", was sonst? Seither haben die mal vier, mal fünf Mitglieder aus diversen (Noch-)EU-Mitgliedstaaten ihren Unter-dem-Radar-Status konsequent gefestigt: eine Platte hochinformierter und augenöffnender als die nächste. Aber so genau wollen es eben viele gar nicht wissen. Wer einigermaßen unzerquetscht durch die neoliberale Tretmühle navigieren möchte, ist mit einem guten Maß an Ignoranz ja nicht schlecht bedient. An The Chap als ewigem Geheimtipp wird daher auch das neue Werk "Digital Technology" wenig ändern.

Der Titel ist noch nicht mal ein Witz, sondern eine Frechheit. Genau das also, was The Chap am liebsten machen und am besten können. Digitale Technologie ist so allumfassend und sich überall reinschleichend, wie es das ästhetische Programm der Band immer schon war. Es gibt viel Uptempo-Rock mit Beatbox, Parabeln über Delfine ("Bring Your Dolphin") und Reime über Mark E. Smith ("Pea Shore"). Als Kontrastmittel, um die Sternstundenmelodien noch heller leuchten zu lassen, fungieren Maschinen-Funk ("Toothless Fuckface") und Apokalypsen-Techno ("I Recommend You Do The Same").

Es wären nicht The Chap, wenn die Hymnenhaftigkeit des Refrains von "Hard" im selben Refrain nicht zum Thema gemacht werden würde: "Close your mouth and hear the chorus/ Some voices will lead you to eh-eh-valuation", heißt es da: Die Evaluation als Endgegner. Das wird in den Ohren aller Juniorprofessorinnen und Lehrauftragsprekarisierten klingeln wie ein süßes Alarmglöckchen, das niemals verstummt.

Wer also wirklich wissen will, was in nächster Zeit geht, der findet die Antwort komprimiert im Abspann von "Don't Say It Like That", dem letzten Song von "Digital Technology". Bei allem Sprachwitz und aller pointierten Ist-Analyse zum Trotz, steckt die Essenz dieses Albums in einem onomatopoetischen Urlaut fünf Sekunden vor Schluss, einem Frustgeräusch zwischen dem Aufstöhnen eines unterforderten Islandpferdes und dem Trotzreflex von Menschen unterschiedlichster Altersklassen, wenn's um Zähneputzen, Gangsterrap oder den Abwasch vom Neujahrsbrunch geht. Da haben wir den Salat: "Ahmnnaahwa..!" (8.1) Arno Raffeiner

Georgia - "Seeking Thrills"

(Domino/Goodtogo, ab 10. Januar)

Für jemanden, der fast die gesamte Silvesternacht mit einer Endlos-Playlist alter Frankie-Knuckles-Klassiker verbracht hat (war ein rundum gelungener Abend), kommt dieses Album gerade richtig. Schon das tolle Artwork ekstatischer britischer Teenager auf dem Dancefloor der Eighties (von Fotografie-Ikone Nancy Honey) macht klar, hier geht es ums Tanzen, um "seeking thrills" eben: das Suchen nach dem Kick zwischen zuckenden Körpern, puren Hedonismus, Abtauchen in Sound.

Die Londoner Musikerin Georgia vollführt damit eine erstaunliche Karrierewendung. Ihr Debüt von 2015 gehörte zu den interessantesten Platten des Jahres und war von Elektronik-Experimentalisten wie Daniel Lopatin ebenso beeinflusst wie von der Straßenpoesie Kate Tempests. Georgias Hang zu Deep House und Dance konnte man damals bereits, klanglich verklausuliert, in Tracks wie "Nothing Solutions" hören; jetzt ließ sie ihrem Faible für 909-Drumcomputer und Detroit freien Lauf.

Allein die ersten vier Songs, allesamt vorab als Singles veröffentlicht, sind eine kompromisslose Breitseite aus flirrenden, herrlich klapprigen Retro-Rhythmen: "Started Out" zitiert "Can You Feel It" von Mr. Fingers, "About Work The Dancefloor" begibt sich mit der jungen Madonna in den Untergrund-Clubs von New York und Motor City, "Never Let You Go" und "24 Hours" knüpfen an, wo Robyn vorläufig aufgehört hat.

Erst mit "Mellow" (mit Rap-Newcomerin Shygirl) gönnt sie sich eine Verschnaufpause zum Kopfnicken und Chill, danach geht es kompositorisch komplexer und klanglich globaler ("Ray Guns", "Feel It"), aber nicht weniger determiniert weiter. Im BBC-Sender Radio 1 laufen ihre optimistischen Pop-Grooves seit Monaten in Dauerrotation, beim Glastonbury-Festival gehörte sie letztes Jahr zu den Highlights der Club-Bühnen. Ganz auf Inhalte verzichtet Georgia dennoch nicht: "Til I Own It", eine von drei sphärischen Balladen, ist eine melancholische Betrachtung der Gentrifizierung und Wohnungsnot in ihrer Heimatstadt.

Man ahnt: Trotz des Debüt-Hypes waren die letzten Jahre nicht leicht für die junge Musikerin und Produzentin. Nach einer längeren Phase des Alkohol- und Drogenkonsums habe sie die heilende Kraft des Dancefloors entdeckt, wenn die einzige Substanz, die man sich beim Tanzen zuführt, die Musik ist, sagt sie über ihr neues Lebens- und Sound-Konzept. Frankie says: Let the Music use you. (7.5) Andreas Borcholte

Alexandra Savior - "The Archer"

(30th Century Records/Rough Trade, ab 10. Januar)

Man wird ja wohl noch heulen dürfen! Angesichts des angespannten Jahrzehnts, das uns politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich vermutlich bevorstehen wird, ist nachhaltige Summertime Sadness wahrscheinlich keine so schlechte Grundstimmung, Winter gibt's eh bald nicht mehr - und Lana Del Rey, deren nostalgischer Femme-Fatale-Sirenengesang hier charmant variiert wird, hat sich letztes Jahr mit ihrem Album "Norman Fucking Rockwell" zur modernen Klassikerin erhoben.

Alexandra Savior, eine 24-jährige US-Musikerin, bringt auf ihrem zweiten Album den verruchten Twang französischen Pop-Chanteusen der Sechzigerjahre mit noir-kalifornischer "True Detective"-Morbidität zusammen, ist aber trotz hochgradig epigonaler Tendenzen ganz selbstbestimmtes Kind ihrer Zeit: "He doesn't like it when I cry", singt sie, so tonlos wie trotzig, in einem der besten Stücke, "and now he's gone, so I'm crying all the time". Das passt dann ganz gut zu ihrem melancholisch-desillusionierten Blick auf dem Cover.

Nicht nur in diesem Song, in einem der schon jetzt schönsten Refrains des neuen Jahres, auch in "Howl", "Saving Grace" oder "But You" zeigt Savior, dass sie sich von ihren namhaften männlichen Mentoren (Alex Turner von Arctic Monkeys, Danger Mouse) durchaus inspirieren ließ, sich aber als Songwriterin und Texterin nach Autonomie sehnt. Ihr Debüt wurde 2017 von Turner produziert und klang auch so. Die luxuriösen Retro-Seligkeiten der Musik sind geblieben, aber Kunstfiguren wie jene Anna-Marie Mirage, die damals noch als Stellvertreterinnen für freche Zeilen wie diese herhalten mussten: "La-di-dah/ I sing songs about/ Whatever the fuck they want", braucht Savior heute nicht mehr.

Heute singt sie mit mehr Hall auf der Stimme und ohne viele Kraftausdrücke, aber immerhin, was sie will - und das ist gar nicht so unoriginell, wie man vermuten könnte. "Feminist angst horror film feel" nannte sie selbst einmal ihren Stil. Alles drin, was man gerade für den Neujahrskater braucht. (7.3) Andreas Borcholte

