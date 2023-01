Als Sänger kam Strong dem Erfolg von »Money« nie mehr auch nur nahe. Jahrzehnte später bemühte er sich darum, als Co-Songwriter des Titels anerkannt zu werden. Anerkennung als Songwriter erhielt er aber für seine Arbeit mit Norman Whitfield.

Das Duo Whitfield/Strong war vielseitig; die beiden schrieben einerseits Balladen wie »I Wish It Would Rain« und »Just My Imagination (Running Away with Me)«. Andererseits gelang ihnen mit »I Heard it Through the Grapevine« ein Uptempo-Hit für Gladys Knight & the Pips, der in der dunkleren Version von Marvin Gaye aus dem Jahre 1968 zum Motown-Klassiker wurde.