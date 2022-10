Wegen der Vorwürfe war bereits die kanadische Sängerin und Musikerin Leslie Feist aus der Europa-Tournee mit Arcade Fire ausgestiegen. Für sie war nach zwei Konzerten Boukman Eksperyans eingesprungen, die nun auch in Nordamerika das Vorprogramm übernehmen. Die Nordamerika-Tour von Arcade Fire beginnt am 28. Oktober in Washington, DC.