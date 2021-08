Album der Woche mit Becky Hill Wie man Dua Lipa von der Tanzfläche pustet

In England ist sie längst die neue Disco-Queen, jetzt will die stimmgewaltige EDM-Sängerin Becky Hill mit ihrem Debüt auch die internationale Bühne erobern – unser Album der Woche. Und: Neues von Kool & The Gang.