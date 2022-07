In der vergangenen Woche musste die Schweizer Band Lauwarm ein Konzert in Bern abbrechen – nun ist darüber in der Schweiz eine hitzige Debatte entbrannt. Die Schweizer Mund-Art Band war kurzfristig für den Auftritt einer anderen Gruppe eingesprungen. Doch einigen Konzertbesucherinnen und -besucher schien das nicht zu gefallen: Mehrere Menschen aus dem Publikum seien während des Konzerts auf den Veranstalter zugekommen, weil sie sich wegen des Auftritts unwohl fühlten, schilderte der Veranstalter.