Die Rolle der Clubkultur und der Dancemusik für die afroamerikanischen Gemeinschaften ist eines der Themen, die sich durch Beyoncés Album »Renaissance« hindurchziehen. Doch die Vielzahl der Nennungen in den Credits hat wohl auch mit einer gewissen Vorsicht zu tun, die im Musikgeschäft nach Urheberrechtsurteilen wie dem gegen Pharrell Williams und Robin Thicke vorherrscht. Da gibt man vorsichtshalber von Vornherein einen kleinen Anteil der Einnahmen ab. So werden die Musiker von Right Said Fred als Miturheber von »Alien Superstar« genannt, weil Beyoncé das »I'm too sexy for my shirt« aus dem Partyhit der Briten in ihrem Song in »I'm too classy for this world« umdichtet.