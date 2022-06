Ende des pandemischen Zustands

Mit einigen textlichen Anspielungen (»Worldwide hoodie with the mask outside«) verortet Beyoncé den Song nämlich in unserer Gegenwart, die so sehr das Ende des pandemischen Zustands in den Blick nehmen will. Die musikalische Euphorie, die der Track ausstrahlt, korrespondiert mit der Freude, mal wieder draußen zu feiern – auch wenn man fast vergessen hat, wie das eigentlich geht (»in case you forgot how to act outside«).

Speziell in den USA hat die Coronazeit bei vielen einen Jobverlust mit sich gebracht, doch Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner warfen ihren Job auch hin ; das Stichwort von der »Great Resignation« machte die Runde . Es wirkt, als bezöge sich Beyoncé darauf, wenn sie singt »I just fell in love, I just quit my job« – und dieser Jobverlust nicht bejammert wird, sondern zu House-Pianos und Flamenco-Gitarren als befreiender Akt gefeiert wird: »Taking a new salvation, Imma build my own foundation«.