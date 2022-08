Einer der Neunzigerjahre-Hits des King of Pop brachte ihm den Vorwurf des Antisemitismus ein. »Jew me, sue me«, sang er ursprünglich in »They Don't Care About Us« von seinem 1995er Album »HIStory: Past, Present and Future, Book I«. Zeilen, die man, ins Deutsche übersetzt, etwa interpretieren könnte als »Macht es auf die jüdische Art, verklagt mich« – worin Codes einer antisemitischen Verschwörungstheorie anklingen. Weiter sang er: »Kick me, kike me«. Im Amerikanischen ist »kike« ein abfälliger Ausdruck für einen Juden.

Jackson reagierte zunächst abwehrend: Das sei nicht antisemitisch, weil er kein Rassist sei. Doch dann entschuldigte er sich und kündigte an: »Ich werde nächste Woche ins Studio gehen und das ändern.« In einem Musikvideo etwa wurden die Stellen mit Sound-Effekten übertüncht.