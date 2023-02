Etwas mehr Informationen bot ihre Website : Bisher angekündigt sind Tourneetermine in Nordamerika und in Europa. Am 10. Mai soll die »Renaissance«-Tour demnach in der schwedischen Hauptstadt Stockholm beginnen, 15 weitere Termine sind danach bisher in europäischen Fußballstadien angekündigt, bis zum 27. Juni in Warschau.

Auch in Deutschland wird Beyoncé auftreten. Am 15. Juni steht das Rhein-Energie-Stadion in Köln auf dem Tourneeplan, am 21.6. das Hamburger Volksparkstadion und am 24. Juni der Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main. Berlin steht im Gegensatz zu Metropolen wie London, Paris oder Amsterdam nicht auf der Liste.