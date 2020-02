Neues "007"-Lied So klingt Billie Eilishs James-Bond-Song

Dass die 18-Jährige den "James Bond"-Song singt, sorgte für Aufregung. Bisher war das was für Stars auf dem Karrierezenit. Jetzt hat Billie Eilish "No Time To Die” veröffentlicht. Welche Zeichen setzt sie?