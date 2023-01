An dieses Widerstandsnarrativ knüpfen viele neue Songs auf »Cacti« an, am schönsten in »Spite«, in dem sie singt: Ich weiß, du liebst mich nicht, jeder weiß es, ich bin nur aus Trotz hier: »I only came outta spite«. Bei den Aufnahmen des Albums hatte sie sich einen Kaktus ins Studio gestellt, der zu ihrem Seelenverwandten wurde und letztlich auch die Sukkulenten im Albumtitel erklärt. »Kakteen sind Symbole für das Überleben und wie man an einem Ort absoluter Feindseligkeit wachsen kann«, sagte sie dem britischen Magazin »NME«, »und so fühlte sich diese Platte auf menschlicher und künstlerischer Ebene massiv an.«

Die Stacheln jedoch, die beißende Satire, die lakonisch stichelnden Bestandaufnahmen der tristen britischen Klassengesellschaft ihres Debüts, machen auf »Cacti« nun immer wieder Platz für eine Erforschung des verletzlichen Innenlebens der Künstlerin. Den freien Fall in den Abgrund ihres Unmuts über die Zustände ihres Gemüts und der Gesellschaft versucht Maries offensichtlich mit der demonstrativen Schönheit und dem neuen, ranschmeißerischen Schwung ihrer Musik zu kontern. Lovely! Aber Vorsicht, in den Texten lauert der zornige Punk wie ein Scharfschütze: »Anger like a rifle/ I'll have to handle this carefully«, singt sie in »Same Gun«. Lasst sie mal alleine tanzen. (8.0)