Album der Woche mit Björk Minenarbeiterin der Liebe

Gaddafi Gals – »Romeo Must Die«

»This shit is here to loop«, suggeriert der erste Track gleich selbstbewusst, bevor er aus einem Gitarren- und Trap-Rap-Nebel in den sweetesten R&B kippt, den man von heimischen Musiker:innen derzeit zu hören bekommt. Tatsächlich möchte man das nach drei Jahren Pause nun zweite Album der Gaddafi Gals sogleich im Endlos-Loop laufen lassen. In der Zwischenzeit hat Sängerin Nalan ihr sehr gutes Debüt-Album veröffentlicht, Rapperin Ebow wurde zuletzt mit »Canê« zu einer der profiliertesten migrantischen und feministischen Stimmen im deutschen Hip-Hop, Produzent und Programmierer walter p99 arkestra, Leipzigs Timbaland, feilte unterdessen an seinem jetzt noch eleganteren Sound aus Trip-Hop, Trap und Millennial-R&B. Die Single »Bye Bye« lässt auf jeden Fall nachdrücklich Grüße an Justin Timberlake ausrichten. Als Hommage an eine Pop-Prinzessin aus dieser Zeit, die früh verstorbene Aaliyah, darf man auch das gesamte Album verstehen: In der Shakespeare-Adaption »Romeo Must Die« hatte sie 2000 ihre erste große Kinorolle, bevor sie ein Jahr später im Alter von 22 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Das Titelstück ist entsprechend großes Drama, der Vibe weniger avantgardistisch und abrasiv als das Debüt »Temple«. Aber die beiden Frontfrauen sind auch im sinnlichen Pop- und Groove-Modus immer noch in der Lage, schnell den Mittelfinger in die Gegenwart zu recken, wie in »MDLFGRS (Like That)«. Heavy rotate this shit. (7.7)