Kölner Band Die letzten Gründungsmitglieder der Bläck Fööss treten zurück

Bye bye my Love, mach et joot: Erry Stoklosa und Günther »Bömmel« Lückerath verlassen die Kölner Kultband nach mehr als 50 Jahren. An Silvester treten sie das letzte Mal mit ihrer Gruppe auf.