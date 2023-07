Album der Woche mit Blur Ab nach Avalon!

Auch die Albumhöhepunkte »The Narcissist« und »St. Charles Square«, mit Chören und prägnanten Gitarrenriffs von Albarns Kindheitsfreund Graham Coxon ausgestattet, handeln nicht von retrospektiver Rührseligkeit, sondern von einer klugen und ernüchterten Rückschau auf wildere Zeiten und die Tücken des Ruhms – das eine als Ballade, das andere als ruppiger Rocker: »I fucked up / I’m not the first to do it«, singt Albarn so sarkastisch wie David Bowie in den Siebzigern. Albarn und Coxon blicken in diesen Songs auch auf ihre Zeit als Junkies zurück, der eine als Heroinsüchtiger, der andere als Alkoholiker.

So verschwommen, blurry, vieles in den vergangenen 25 Jahren Bandhistorie erscheinen mag, so klarsichtig und präzise ist nun der Blick auf ihre musikalische Gegenwart: Don’t look back in anger, könnte man sagen, aber das war ja von den anderen.

Dabei hat Albarn gar nichts versemmelt: Neben Blur betreibt der rastlose Songwriter und Sänger die musikalisch innovativere Gruppe Gorillaz, als immer wieder auch elektronisch und weltmusikalisch arbeitender Solokünstler gilt er zudem als Lieblings- und Trostbarde des von Brexit und neoliberalen Exzessen verkaterten Albion. Demnächst, sagt der 55-jährige Schöngeist, will er eine Oper auf Basis des Librettofragments »Der Zauberflöte zweiter Teil« von Goethe komponieren.

Wenn Blur also am Ende ihres melancholischen neunten Albums mit ungewohntem Pathos das imaginäre Pint-Glas in der Britpop-Kneipe erheben und mit »Avalon« und »The Heights« in mythische Gefilde hinüberdröhnen, könnte man das auch als Schwanengesang einer Band nach gelungener Selbstfindung und -Akzeptanz verstehen. Wer weiß, ob es noch mal ein neues Album geben wird. Vielleicht wäre ihnen eine Altmänner-Revision der alten Blur/Oasis-Konkurrenz dann doch allzu nostalgisch. (7.6)