»Bei denjenigen, die ›The Philosophy of Modern Song‹ in limitierter Auflage gekauft haben, möchten wir uns entschuldigen«, teilte Simon & Schuster am Sonntag in einer Erklärung auf Instagram mit. »Wie sich herausgestellt hat, enthalten die Bücher der limitierten Auflage zwar Bobs Originalunterschrift, aber in Form einer geschriebenen Replik. Wir werden uns sofort darum kümmern, indem wir jedem Käufer eine sofortige Rückerstattung zukommen lassen.«