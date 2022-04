Geboren wurde Bobby Rydell als Robert Ridarell in Philadelphia, wo er im Alter von sieben Jahren als Schlagzeuger startete. In Philadelphia lernte er schon als Kind die Musiker und späteren Kollegen James Darren, Fabian und Frankie Avalon kennen. Gemeinsam mit Avalon spielte er als 14-Jähriger in einer Band namens Rocco and the Saints: Rydell am Schlagzeug, Avalon an der Trompete. Ein Jahr später erschien seine erste Platte.