Album der Woche mit Boygenius Diese drei Engel brauchen keinen Charlie

Manche sind allerdings auch sehr deutlich: »Leonard Cohen once said there's a crack in everything/ That's how the light gets in/ And I am not an old man having an existential crisis/ At a Buddhist monastery/ Writing horny poetry/ But I agree«, singt Lucy Dacus hintersinnig in einem grandiosen Song, der wie bei dem zitierten Granden ohne Refrain auskommt und in widerwilliger Ehrerbietung »Leonard Cohen« heißt. Ein Song wie ein Monument.

Phoebe Bridgers, die emotionale Autorität zu Dacus' kühler Intellektualität und Bakers Ungestüm, hat ihren großen Auftritt im letzten, nur vordergründig zarten Song »Letter To An Old Poet«, einer bitteren Abrechnung mit den subtilen Gewalten einer patriarchalen Beziehung: »You're not special, you're evil/ You don't get to tell me to calm down/ You made me feel like an equal/ But I'm better than you«. Damit kann ein früherer Mentor gemeint sein oder eine Liebesaffäre, aber am Ende dieses emanzipatorischen Albums münzt man es vor allem auf die tradierten Rock’n’Roll-Mannsbilder. For the record: Die haben gerade mal Pause. (9.2)