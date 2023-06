Die brasilianische Sängerin Astrud Gilberto, deren Interpretation von »The Girl from Ipanema« zu einem weltweiten Hit wurde, ist tot. Wie ihre Familie mitteilte, starb sie am Dienstag im Alter von 83 Jahren. Laut dem Nachrichtenportal G1 starb Gilberto bei sich zu Hause in der US-Metropole Philadelphia.