Urheberrechtsstreit um »Shape of You« Ed Sheeran filmt sich selbst beim Songschreiben

Sheeran zufolge leidet die Musikindustrie unter einer Flut falscher Plagiatsvorwürfe, die allzu oft durch außergerichtliche Vergleiche gelöst werden, um strapaziöse Gerichtsprozesse zu vermeiden. So sei es ihm früh in seiner Karriere mit dem Song »Photograph« aus dem Jahr 2015 gegangen. Er habe anschließend aufgehört, das Lied zu spielen. »Ich habe mich dabei schmutzig gefühlt«, so Sheeran. Inzwischen sei er an einem Punkt, an dem sich das Lied wieder als seines anfühle.