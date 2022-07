US-Sängerin Britney Spears (40) hat ihre über 41 Millionen Instagram-Follower mit einer Gesangsdarbietung beglückt. Viel zu lang habe sie nicht mehr gesungen, schrieb sie und veröffentlichte zwei kurze Videoclips, in denen sie ihren früheren Hit »Baby One More Time« anstimmt. Es sind Selfie-Videos im Spiegel, sie steht in einem schummrigen Flur, hinten sieht man durch die Tür eine Küche. Ihre Stimme ist tiefer als beim Original von 1998, sie wandelt die Melodie ab und singt selbstbewusst, auch wenn nicht immer klar ist, welchen Ton sie treffen wollte.