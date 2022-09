In dem Video sagt Springsteen, er habe sich bei der Aufnahme der Songs »wieder verliebt in diese großartigen Songs, großartigen Autoren, großartigen Sänger, die meiner Meinung nach immer noch unterschätzt sind.« Die Titel stammen aus den Katalogen von Labels wie Motown, Gamble and Huff oder Stax, die seit Jahrzehnten von der Popkritik bewundert werden. »Mein Ziel ist es, dass das junge Publikum seine Schönheit und Freude erleben kann, so wie ich sie erlebt habe, als ich die Musik zum ersten Mal gehört habe«, so Springsteen in einem Statement zum Album: »Ich hoffe, ihr hört das Album genauso gerne, wie ich es geliebt habe, es zu kreieren.«