Der europäische Teil der Tournee soll demnach am 28. April 2023 in Barcelona beginnen. Am 21. Juni spielen der von seinen Fans gern »Boss« genannte Sänger und seine Band dann in Düsseldorf. Am 15. Juli wollen die Musiker in Hamburg und am 23. Juli in München auftreten. Enden soll die Tour durch europäische Stadien am 25. Juli in Monza in Italien.