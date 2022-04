Bryan Ferry über Roxy Music »Stücke wie ›Trash‹ würde ich mir heute nicht mehr anhören«

Eines der erfolgreichsten Alben der britischen Rockband Roxy Music ist bis heute »Manifesto« (1979). Songs wie »Dance Away« waren wochenlang in den britischen Charts. Trotzdem gehört das Album offenbar nicht zu den Lieblingen des Bandleaders Bryan Ferry. In einem Interview mit der britischen Zeitung »The Guardian« erklärte der Musiker, das Album sei womöglich »nicht so stark wie die anderen«: »Natürlich hat es ›Dance Away‹«, so Ferry. »Aber es gibt auch Stücke wie ›Trash‹, ›My Little Girl‹, ›Cry Cry Cry‹, die ich mir heute nicht mehr anhören würde.«