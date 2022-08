Mit Hits wie »Dynamite« und »Permission to Dance« hatte BTS die Charts gestürmt. Bei den American Music Awards im November 2021 räumten die Musiker drei Trophäen ab, darunter den Hauptpreis als Künstler des Jahres. Erst in diesem Jahr hatte die Band ihr Anthologiealbum »Proof« veröffentlicht, das unter anderem die neue Single »Yet To Come (The Most Beautiful Moment)« enthält.