In den vergangenen Wochen und Monaten waren auch schon andere Musikerinnen und Musiker bei Auftritten aus dem Publikum heraus attackiert worden. Popsternchen Bebe Rexha wurde kürzlich bei einem Auftritt in New York aus dem Publikum heraus mit einem Handy beworfen und im Gesicht getroffen. Auf Instagram zeigte sie das heftige blaue Auge, das sie davontrug.

Sängerin Pink fehlten die Worte, als sie bei einem Londoner Konzert entdeckte, dass ein Fan die Asche seiner Mutter in einem Plastiksack auf die Bühne geworfen hatte. Der Rapper Lil Nas X unterbrach eine Show in Stockholm für kurze Zeit, weil jemand ein Sexspielzeug auf die Bühne geworfen hatte. »What’s wrong with y’all?«, fragte er, bevor er das Konzert fortsetzte.