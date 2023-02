Album der Woche mit Caroline Polachek Jägerin des verlorenen Schatzes

Die 37-Jährige, in New York geboren und mittlerweile zwischen L.A. und London pendelnd, ist eine Art Veteranin. Mit ihrer früheren Band Chairlift hatte Polachek einen lustigen Indie-Hit über Kopfstandversuche, die schiefgehen und blaue Flecken, die mit gefrorenen Himbeeren gekühlt werden (»Bruises«), für Beyoncé schrieb sie an deren Song »No Angel« mit, es gab Kollaborationen mit Charli XCX, PC Music, Christine and the Queens und Blood Orange, den Avantgardist:innen des hypermodernen Pop also.

Ihr Debüt-Album »Pang« landete 2019 einen viralen TikTok-Hit mit »So Hot, You’re Hurting My Feelings«, das ein wenig nach Fleetwood Mac in der »Tango In The Night«-Phase klang. Ab da war vielen Pop-Beobachtern klar, dass Polachek ein Popstar in Wartestellung ist. Mit »Desire« könnte sie diesen Sprung von der quirlig-coolen Off-Künstlerin in den Mainstream nun vollziehen.

Allein das tropisch beschwingte »Sunset«, 2022 bereits als Single veröffentlicht, wäre der Sommerhit des Jahres gewesen, wenn er nicht im Winter herausgekommen wäre. Zu luftigem Pop und Mitsing-Refrain formuliert sie Bittersüßes: »These days I wear my body like an uninvited guest«, singt sie über das Gefühl der Selbstentfremdung, das viele in der Pandemie ereilte. Aus der während der Corona-Monate offenbar gewordenen Krise der Pflege- und Versorgungseinrichtungen zieht sie den Schluss, dass gesellschaftliche Sicherheit und Geborgenheit in diesen Zeiten nur an der Hand des Partners zu haben ist: »So many stories we were told about a safety net/ But when I look for it, it’s just a hand that’s holding mine.«