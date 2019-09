US-Popstar Cars-Sänger Ric Ocasek ist tot

Der US-Musiker Ric Ocasek ist tot. Der Frontmann und Sänger der Band The Cars sei am Sonntag im Alter von 75 Jahren in New York gestorben, teilte die Polizei mit. Wie die Zeitung "USA Today" berichtete, gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

In den späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahren hatte die Band eine Reihe von Hits wie "You Might Think", "Shake It Up" und "Drive" - meistens mit Ocaseks unverwechselbarem Gesang. 1985 traten The Cars auch beim Live Aid (in Philadelphia) auf. Ende des Jahrzehnts löste die Band sich dann auf, 2011 kam es jedoch zur Wiedervereinigung.

DOUG KANTER / AFP Ocasek mit seiner damaligen Ehefrau Paulina Porizkova (Foto von 2001)

Im vergangenen Jahr wurden The Cars zusammen mit Bon Jovi, den Moody Blues, Dire Straits, Nina Simone und Sister Rosetta Tharpe in die berühmte Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Ocasek war insgesamt dreimal verheiratet und hatte sechs Söhne. Seine dritte Frau war das frühere Supermodel Paulina Porizkova, die im Video zu "Drive" mitgewirkt hatte. Sie hatte im vergangenen Mai die Trennung von Rick Ocasek bekanntgegeben.

Die Todesnachricht löste auch bei Ocaseks Kollegen Trauer aus. "So ein großartiger Schriftsteller, Spieler, Produzent", schrieb Rockstar Peter Frampton auf Twitter über seinen Kollegen. "Ruhe in Frieden. Ich habe die Arbeit mit seiner Band geliebt", schrieb Billy Idol bei Twitter. Richard Marx erklärte: "Du warst ein wahres Original". Und Schauspielerin und Sängerin Bette Midler schrieb über die Cars: "Unfassbar. Ihr Sound war der Sound eines ganzen Jahrzehnts. Bissig, verschmitzt, unbeschwert, sarkastisch und amüsant."