Operndiva veröffentlicht Farinelli-Album Besser nicht, Cecilia Bartoli!

Es ist ein offenes Geheimnis, dass es dem Klassik-CD-Markt nicht gerade rosig geht. Verkaufszahlen etlicher Platten bewegen sich im dreistelligen Bereich und spielen knapp oder nicht mal die Produktionskosten ein. Nur noch wenige Interpreten sind Garanten für sicheren Erfolg. Bei dem Label Decca ist das die italienische Opernsängerin Cecilia Bartoli. Jede ihrer Neueinspielungen schafft es an die Spitze der Klassik-Charts. Damit nichts schiefgeht, wird vor dem Verkaufsstart ein großes PR-Feuerwerk gezündet.

So auch bei Bartolis jüngster CD, die Farinelli (1705 - 1782) gewidmet ist, dem berühmtesten Kastraten der Musikgeschichte. Wie bei Hollywood-Filmen veröffentlichte Decca ein gutes Vierteljahr vor dem Erscheinen der Platte einen gerade mal 26 Sekunden langen Trailer "behind the scenes", der die Mezzosopranistin - ihre Stimme ist nicht zu hören - beim Fotoshooting für das Coverbild der Platte zeigt.

Denn auch die spektakuläre Selbstinszenierung gehört seit Jahren zu den Werbekampagnen Bartolis und ihres Labels. Die Optik soll möglichst für Gesprächsstoff sorgen. Auf dem "Farinelli"-Album präsentiert sich die Italienerin mit offenem Haar, Bart und verschränkten Armen über der nackten Brust als Conchita-Wurst-Verschnitt.

Da wundert es kaum, dass sich die ersten Kritiken von Bartolis Ende November in Baden-Baden gestarteter Tournee mehr mit der Kleidung und Performance der Operndiva beschäftigen als mit ihren stimmlichen Qualitäten. Rezensenten überschlagen sich mit Lobeshymen und überbieten sich mit Superlativen.

Nicht wandelbar genug

Und gar keine Frage: Die Italienerin hat nach wie vor eine fesselnde Ausstrahlung und Bühnenpräsenz, wie sie einmalig in der Klassikszene sind. Obwohl sie ihren Zenit erreicht oder gar überschritten hat, besitzt Bartoli noch immer eine schöne und berührende Stimme. Allein: Sie passt äußerst begrenzt zur Musik des Hochbarock. Die Idealbesetzung für die Werke, mit denen Farinelli das Publikum in regelrechte Ekstase versetzte, ist die Italienerin garantiert nicht. Viel zu groß ist ihr Stimmvolumen, um der filigranen Gesangskunst der Kastraten nahe zu kommen.

Ihr Album ist Beleg dafür. Note: geht so. Bartolis Stimme ist nicht wandelbar genug. Hörbar ist das sowohl in den ruhigen Stücken als auch in den donnernden Da-Capo-Arien, die mit einem schnellen Abschnitt beginnen und einer exakten Wiederholung des selbigen enden, während der mittlere langsam und getragen ist. Der dynamische Kontrast zwischen den zwei Teilen ist wenig erfrischend. Verstärkt wird der Eindruck dadurch, dass die Italienerin jeden einzelnen Ton derartig dramatisch auflädt, dass es in den ruhigen Passagen an Intimität fehlt. Gerade in den sanften Arien ist zu spüren, dass es Bartoli ganz besonders schön klingen lassen will. Jedoch wirkt gerade dann ihre Stimme angestrengt. Deshalb fehlt es immer wieder an Leichtigkeit, die für die - von sich aus schon affekt- und verzierungsbeladene - Barockmusik unabdingbar ist. Allein ihre Verve genügt nicht.

"Musikalische Abenteuerreise"?

Erst recht kommen die Mängel zum Vorschein, wenn man die CD mit Platten vergleicht, die ebenfalls Farinelli gewidmet sind, allen voran die vor wenigen Wochen erschienene CD des italienischen Dirigenten Stefano Aresi und seines Ensembles "Stile Galante". Über seine Interpretation, seinen extrem reduzierten Instrumenteneinsatz - darüber kann man trefflich streiten. Aber Aresis Ansatz ist innovativ. Und was die schwedische Mezzosopranistin Ann Hallenberg leistet, ist grandios: Da treffen atemberaubende Virtuosität und Leichtigkeit aufeinander.

"Sie liebt musikalische Abenteuerreisen. Ausgetretene Pfade sucht sie bewusst zu vermeiden", schrieb Decca über Bartoli anlässlich der neuen CD. Das stimmt durchaus. Mit ihrem vor zwei Jahrzehnten erschienenen Vivaldi-Album hatte sie großen Anteil daran, das Opernwerk des italienischen Komponisten bekannter zu machen. Bei näherer Betrachtung ist die Aussage allerdings auch nur PR. Obwohl die "Farinelli"-CD laut Decca zwei Welterstveröffentlichungen enthält - jeweils eine Arie von Nicola Porpora und eine von Riccardo Broschi, der Bruder Farinellis - kann kaum von einer musikalischen Abenteuerreise gesprochen werden.

Gerade mit Werken Porporas und seiner Zeitgenossen sind viele schöne (und bessere) Alben in jüngerer Zeit auf den Markt gekommen. Abgesehen davon: Jeden Monat erscheinen Alben mit in Archiven entdeckten Kompositionen, die zum allerersten Mal eingespielt worden sind, von denen aber kaum jemand Notiz nimmt.

Kritikern, die populäre und erfolgreiche Künstler verreißen, wird gerne bescheinigt, auf sich aufmerksam machen zu wollen. Daher nochmals zum Mitschreiben: Das ist kein Verriss. Cecilia Bartoli ist eine großartige Sängerin. Barock ist einfach nicht ihr Ding - und wird es auch nicht mehr.