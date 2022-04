Wegen anhaltender Gesundheitsprobleme hat die kanadische Sängerin Céline Dion alle in Europa geplanten Konzerte ihrer Welttournee abgesagt. »Ich fühle mich etwas besser, aber ich habe immer noch Muskelkrämpfe«, schrieb sie in einer am Freitag vom Konzertsaal Paris La Défense Arena verbreiteten Erklärung. »Es tut mir sehr leid, meine Tournee-Daten erneut zu ändern«, betonte die 54-Jährige, die ihre Konzerte bereits einmal wegen der Pandemie verschoben hatte.