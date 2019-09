Pop-Sängerin Charli XCX Party, als wär' es 1999!

Nicht weit vom Hauptquartier der Plattenfirma Warner in der Londoner City toben Proteste. Boris Johnson hat soeben angekündigt, das Unterhaus zu beurlauben. Aber hier, im Glasbau, herrscht Ruhe. Charli XCX trägt ein gestreiftes Kleid und hat schon einige Interview hinter sich. Zahlreiche Pressevertreter warten noch. Danach will sie feiern gehen.

Fünf Jahre können einen großen Unterschied machen. Vor fünf Jahren, ihr erster eigener Hit "Boom Clap" war gerade erschienen, erzählte Charli XCX in einem Telefoninterview von ihrem Alltag. Sie sagte, sie sei schüchtern und "im wirklichen Leben eher langweilig".

Außerdem fühle sie sich permanent, als würde sie gleich hinfallen, weil sie komische Schuhe liebe. Sie verehre Kanye West, und wenn sie keine Musik machen könne, würde sie tagelang im Bett bleiben und weinen. Manchmal tue sie das auch einfach so.

2019 wirkt die neue Charli konzentriert und leicht gestresst. Dieser Tage erscheint ihr neues Album. Es enthält eine Menge der im heutigen Pop obligatorischen Kollaborationen, unter anderem mit Lizzo, dem queeren YouTube-Star Troye Sivan und Haim. "Charli" scheint darauf angelegt zu sein, endlich ihren Durchbruch zum internationalen Star zu vollenden.

Der steht dringend an, nachdem sich die britische Sängerin mit ihrem Songwriting für Icona Pops "I love it" oder Iggy Azaleas "Fancy" den Ruf erworben hat, Welthits aus der Hosentasche schütteln zu können. Touren mit Taylor Swift und Katy Perry folgten.

Lange schien sich Charli XCX wenig um den Hype zu scheren, der um sie herum entstand. Sie machte weiterhin Musik, die unverkennbar in den weniger subtilen Spielarten des Tanz-Pops wurzelte, die dramatischen Partyeffekte und den vollen Schalldruck des Genres aber immer originell und irgendwie quer zu den Charts stehend nutzte.

Sie stammt aus Hertfordshire nördlich von London, lebt inzwischen in LA, hat gegen den Brexit gestimmt. "Meine Eltern sind so langsam mit den Nerven am Ende", sagt sie. Sie fühlt sich eng mit der LGBTQ-Community verbunden. Das sagt heute zwar jeder zweite Popstar über sich, bei Charlotte Aitchison, wie sie bürgerlich heißt, scheint es jedoch ernst zu sein.

Unter ihren Studio-Gästen finden sich eine Transfrau (Kim Petras), die Französin Christine and the Queens, die sich als non-binär und pansexuell versteht und die Drag-Queen Pabllo Vittar. Sie treten nicht als Diversitäts-Maskottchen auf, sondern prägen, wie zuvor schon auf einigen selbst veröffentlichten EPs, ganz selbstverständlich Charlis ewige Party. Von jeher drückt der musikalische Stil von Charli XCX das neue, unbedingte Selbstbewusstsein von Frauen und queeren Menschen in der Popwelt aus: laut, energiegeladen, emotional intensiv und collagenhaft bunt.

Aber die Frage, für oder gegen was ihre Musik steht, scheint Charli kurz zu überfordern. "Ich habe nicht wirklich Intentionen. Ich verfolge mit meiner Musik keine nicht rein eigennützigen Absichten." erklärt sie, "Wenn ich Musik mache, mache ich sie für mich selbst und weil es Musik ist, die ich gerne auf Partys und in Clubs hören möchte. Ich mache sie, weil es Spaß macht. That's it."

Der Rave als Inspirationsquelle ihres Sounds ist auf dem neuen Album präsenter denn je. Nicht umsonst wünscht sie sich ironisch, aber auch in aufrichtiger Sehnsucht zurück in die Neunzigerjahre ("1999"). Die 27-Jährige, die einst die Spice Girls als ultimative Inspiration nannte, inszeniert sich als feinsinniger, weltoffener Pop-Proll.

Mächtige Synthie-Sounds dominieren, Effektfeuerwerke, die selbst Hirne mit kürzester Aufmerksamkeitsspanne bei der Stange halten. Dazu Akkordfolgen, die schon unzählige Pop-Hymnen in den Himmel gehoben haben. Charli XCX ist erst einmal nichts zu plakativ. Es ist, als hätte sie einen riesigen Scherbenhaufen aus musikalischen Floskeln vor sich liegen, eine große Pop-Müllhalde sozusagen, die dank ihrer Phantasie aber nicht muffig riecht, sondern in allen Farben des Regenbogens schillert. Daraus bedient sie sich. Sie ist ihr Materiallager und ihre Fundgrube.

Charli-XCX-Songs sind brutale Ohrwürmer. Das Geheimnis, wie man einen Song schreibt, der nie wieder aus dem Kopf geht? "Ich weiß nicht ", sagt sie. "Ich glaube, es nicht zu wissen, ist für mich Fluch und Segen zugleich. Manchmal verpasse ich Dinge, die wirklich offensichtlich sind, aber oft ist es gerade mein Unwissen von Technik und Theorie, das es mir ermöglicht, gute Songs zu schreiben. Es gibt keine Regeln." Musiktheorie findet sie langweilig. Sie will den Flow, das Gefühl, kurz bevor man das Haus verlässt, auf dem Weg zur Party.

Das Versprechen eines perfekten Popsongs

Darum geht es auch in "Shake". "Der ganze Song dreht sich darum, sich aufs Weggehen vorzubereiten und dieses nervöse, kribbelnde Gefühl, das man hat, wenn man sich auf die Party freut."

Gleich der Auftakt ihres Albums bringt all das zusammen: Glam-Sounds, die klingen, wie sich ein auf retro gestimmter Supercomputer ein Cembalo vorstellt, erzeugen ein Stadion-Hochgefühl, tiefer Bass für die Flugzeuge im Bauch. Und Charli ruft: "Go forever and ever and bounce/ Never sleep/ Push it all on repeat".

Das ist das Versprechen eines perfekten Popsongs, konkret geworden im (Ur-)bild der amerikanischen Autofahrt: Für immer weiterfahren, mit der besten Musik, in die unendliche Weite der Landschaft - der Lift zu den Sternen. Kein Wunder, dass diesen ersten Song "Next Level Charli" genannt hat.

Die Automobilindustrie sollte ihr dankbar sein: VW und Freunde genießen ja nicht den besten Ruf zurzeit. Aber in Charlis Pop-Entwurf darf das Auto nochmal seine ganze metaphorische Kraft entfalten. Sie schafft es sogar, ein Liebeslied zu schreiben, dessen poetischen Brennpunkt ein weißer Mercedes bildet. Das Love-Ding kann sie übrigens genauso so gut wie die Feier-Extase.

Für ihr Musikvideo zu "Gone", das sie zusammen mit Christine and the Queens drehte, war sie drei Stunden an einen solchen Mercedes gefesselt. "Ich konnte Chris die ersten drei Stunden nicht mal sehen, da sie auf der anderen Seite des Autos war", erzählt Charli. "Wir haben also nicht mal miteinander gesprochen. Es war witzig, das Video zu drehen und bei ihren Strophen nur zu merken, dass das Auto ruckelt, während sie performt."

Es sei eine eigenartige, sehr anstrengende Erfahrung gewesen, an die Luxuskarosse gefesselt zu sein, "vor allem, weil ich eine sehr zappelige Person bin. Meine Nase begann plötzlich zu jucken, und ich so: Oooooooaaah!" Sie lacht. "Aber für die Kunst war es das wert."

Die Pointe an Charli XCX und ihrer Musik ist, dass sie sich lustvoll in die ganze große wilde Künstlichkeit der multimedialen Inszenierung und Computerklänge stürzt - aber nicht, um einen Distanzierungseffekt zu erzeugen, sondern vielmehr um totale Unmittelbarkeit herzustellen. Im Tempo eines wild hüpfenden Herzens rast der Beat im Song "Silver Cross", dazu ruft Charli, zur Rettung fest entschlossen: "I pull you close, so close so close/ I never let you go".

Ihre Musik ist das Gegenteil von Transhumanismus: Die Menschen müssen sich nicht mit übermächtigen Computer-Lebensformen verbinden, um beim digitalen Fortschritt mithalten zu können, bei ihr wird der fremdartige Klang vermenschlicht. Das Artifizielle frisst nicht die Seele auf, sondern befreit sie. Alles für den Rave. Denn im Rave liegt die Weisheit.