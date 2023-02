Album der Woche mit Charlotte Brandi Potenziell schreckschraubig

Kurz abgehört:

Kelela – »Raven«

Dafür, dass sie sich selbst als eher verkopften Menschen bezeichnet, gelingt es der US-Musikerin Kelela Mizanekristos sehr oft, die vielleicht gefühlvollste elektronische Tanzmusik zu erschaffen, die man sich neben der genreverwandten Britin FKA Twigs vorstellen kann. Fünf Jahre ließ sie sich Zeit, um den Nachfolger ihres gefeierten Debüts »Take Me Apart« zu veröffentlichen. Schon mit Mixtape »Cut 4 Me« von 2013 galt sie neben Künstlerinnen wie Solange als größtes Talent in jenem experimentellen Grenzbereich zwischen Soul, R&B und anspruchsvoller Klubmusik. »Raven« ist ihr bisher konzentriertestes Werk: ein immersives Album voller Wasser-Metaphern, die den Hörer tief in eine afrofuturistische Welt der Selbstheilung versinken lassen: Wunden, die von Rassismus, Sexismus und Marginalisierung geschlagen wurden, werden darin in allen schmerzhaften Schichten ebenso begutachtet, geschrubbt und balsamiert wie intime, ganz persönliche Herzbrucherfahrungen. In vielerlei Hinsicht sind die Songs auf »Raven« eine klangliche Übersetzung der berühmten ozeanischen Schlüsselszene im Film »Moonlight«: Floating für ein seltenes Erleben von Freiheit. Kelela, manchmal minimalistisch, nur auf ihre Stimme reduziert, manchmal getrieben von prägnanten, tanzbaren, aber nie aggressiven oder allzu clever überfordernden Beat-Konstruktionen, bespiegelt das Gefühlschaos zwischen einer alten und einer neuen Liebe in allen Facetten – von der adrenalinpumpenden Aufregung eines »Missed Call« bis zum kummervollen Deep-House von »Bruises«. »Washed Away«, »Sorbet« und »Divorce« sind Höhepunkte einer präzisen, auf emotionales Eintauchen, aber nicht auf Reizüberflutung zielenden Musik. Am Ende ihres Gefühlsbades erhebt sich der titelgebende Rabe neu geboren und befreit in die Welt, kann behindernde Bindungen und Ketten abwerfen: Sie selbst ist ausreichend für die Liebe, singt die Protagonistin im zarten und zirpenden »Enough For Love«, das im beruhigenden Meeresplätschern endet. Kelela hat alle Fäden ihrer Rhythm-and-Rave-Kunst fest in der Hand, wer auf ihrer Welle mitsurfen will, geht baden: »I’m holding on so tight/ But you can’t free-ride for longer«, singt sie. Frank Oceans große, weise Schwester. (8.8)