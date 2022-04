Eine der einflussreichsten Singles der Rockgeschichte wurde mit dem Schiff nach London geliefert: 1976 hatte die australische Band The Saints auf ihrem extra dafür gegründeten eigenen Label die Single »(I'm) Stranded« veröffentlicht. 500 Exemplare, 400 davon verschickt, wie sie selbst einmal sagten. Ein Exemplar fand den Weg in die Redaktion des englischen Musikwochenblatts »Sounds«, wo es der Autor John Ingham als »Single of this Week (and every week)« feierte.