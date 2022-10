Ihre zehn geplanten Konzerte in Buenos Aires zwischen Ende Oktober und Anfang November als Abschluss der Welttournee zu dem Album »Music of the Spheres« sagte Coldplay zunächst nicht ab. Sollten die zehn Konzerte hintereinander im Stadion »El Monumental« des Fußballvereins River Plate in Argentiniens Hauptstadt stattfinden, würde Coldplay den Rekord von Roger Waters brechen, der dort mit »The Wall« im Jahr 2012 neunmal aufgetreten war.