Mariah Carey, die immer mal wieder Schlagzeilen wegen ihrer Exzentrik macht, weniger mit ihrer Musik, hat sich zu Afanasieffs Anwürfen bisher noch nicht geäußert. Es ist auch nicht zu erwarten. In der Dokumentation »Mariah Carey is Christmas: The Story of All I Want for Christmas is You« implizierte sie zuletzt 2019, dass sie den heute so berühmten Song bereits fix und fertig hatte, bevor sie mit Afanasieff ins Studio ging. Die Wahrheit? Wer weiß. Afanasieff jedenfalls scheint an einer dauerhaften Profilneurose zu leiden, wenn es um seine wohl erfolgreichste Arbeit geht. »Ich habe Musik studiert, ich habe einen Abschluss in Musik«, sagte er in dem Podcast, »ich bin ein versierter Orchestrator und Arrangeur. Ich unterrichte Musik. Ich bin kein Trottel.«