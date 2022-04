2 / 11

Das Coachella Music & Arts Festival, wie es mit vollem Namen heißt, findet an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt – und hat wie immer die ganz großen Namen im Line-up. So treten unter anderem Billie Eilish, The Weeknd, Harry Styles und Doja Cat auf. Hier im Bild: Anitta (l.) und Saweetie (r.).