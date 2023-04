Zudem gaben erstmals ausschließlich nicht-weiße Headliner den Ton an: Am Freitagabend gab der Reggaeton-Star Bad Bunny aus Puerto Rico das letzte Konzert auf der Hauptbühne (»Un Verano Sin Ti«). Der 29-Jährige stellte zuletzt einen Rekord nach dem anderen auf. In den Spotify-Charts ist er seit drei Jahren der meistgestreamte Künstler. Nun ist er der erste spanischsprachige Performer, der einen Headliner-Slot beim Coachella erhielt. Am Samstagabend dann folgte die K-Pop-Frauenband Blackpink aus Südkorea, am Sonntag der Schwarze US-Sänger Frank Ocean.