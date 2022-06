Während der Show im MetLife-Stadium kam der 72-Jährige zu Coldplay auf die Bühne. Dort begrüßte ihn Chris Martin als »Helden«. Danach spielte die Band mit Springsteen seinen Song »Working on a Dream« aus dem Jahr 2009. Es folgte sein Grammy-Hit »Dancing in the Dark« von seinem Album »Born in the U.S.A.« (1984), Martin sang im Background mit.