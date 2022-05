Der britischen Band Coldplay wird vorgeworfen, Greenwashing in ihrer angeblich »nachhaltigen« Partnerschaft mit Neste zu betreiben, einem Ölraffinerieunternehmen, das mit Vorwürfen zur Entwaldung und zweifelhaften Biokraftstoffen konfrontiert ist. Dies enthüllte die Plattform »Transport und Environment« . Auch der »Guardian« griff das Thema in einem umfassenden Artikel auf.

So hieß es: »2019 haben Coldplay beschlossen, erst wieder auf Tour zu gehen, wenn ihre Konzerte nachhaltiger gestaltet werden können. Um dieses Ziel einer nachhaltigeren Tour zu erreichen, haben Coldplay beispielsweise nach emissionsarmen Alternativen für den Betrieb von Flugzeugen, Stromgeneratoren und Straßenfahrzeugen gesucht, die alle für eine erfolgreiche Welttournee benötigt werden. Nachhaltiger Flugzeugtreibstoff und erneuerbarer Diesel haben sich hier als die beste Option erwiesen.«

Was in der Pressemitteilung jedoch nicht erwähnt wurde, ist, wo genau diese »nachhaltigen« Kraftstoffe herkommen. Laut »Transport und Environment« hat Neste eine Reihe von Skandalen zu verzeichnen, einschließlich der Beschaffung von Palmölmühlen im Zusammenhang mit Entwaldung.

Coldplay-Sänger Chris Martin sagte hierzu: »Wir haben versucht, Nachhaltigkeit bei dieser Tour in den Mittelpunkt zu stellen, da es uns als das einzig Richtige erscheint.« Die Band gab auch im Vorfeld bekannt, dass für jedes verkaufte Ticket ein Baum gepflanzt werden sollte.

Neste behauptet, der weltweit größte Produzent nachhaltiger Biokraftstoffe zu sein. Doch laut einer Studie von Friends of the Earth haben die Palmöllieferanten des Unternehmens zwischen 2019 und 2020 mindestens 10.000 Hektar Wald in Ländern wie Indonesien und Malaysia gerodet.

Dieser Studie widerspricht Neste allerdings. In einer Stellungnahme des Unternehmens nach Bekanntwerden der Vorwürfe heißt es: »In Bezug auf die Behauptung, dass die Palmöllieferanten von Neste zwischen 2019 und 2020 an erheblicher Entwaldung beteiligt waren, haben wir auf diese Behauptungen bereits öffentlich reagiert, als sie erstmals im Jahr 2020 präsentiert wurden. Wir haben eine Folgeerklärung abgegeben, nachdem unsere Untersuchungen festgestellt hatten, dass es keine Beweise über schwerwiegende Verstöße gegen die Nachhaltigkeit in der Rohstofflieferkette von Neste gibt.«